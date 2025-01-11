سوق الانتقالات الشتوية.. تعرَّف على أغلى 10 لاعبين لكرة القدم في العالم

شهدت السنوات القليلة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد المسابقات الكروية، سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد القاري، بعدما أضاف كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) عددًا من المسابقات الجديدة للأندية والمنتخبات، وهو أمر أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على شراء الأندية للاعبين، لمواجهة العبء البدني الواقع على اللاعبين الأساسيين نتيجة المشاركة في البطولات القديمة والمستحدثة.

ولا شك أن زيادة الطلب على اللاعبين أسهمت بشكل كبير في القيمة السوقية للاعب، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات القليلة الأخيرة، وهذا ما تكشفه الأرقام الواردة في تقريرنا الخاص بالتعرف على أسعار أغلى عشرة لاعبين على مستوى العالم، وفقًا للموقع المتخصص (ترانسفير ماركت).

الأول والثاني 200 مليون يورو

يتساوى النجمان النرويجي إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز الأول، إذ وصلت القيمة السوقية لكل منهما إلى 200 مليون يورو، قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، خاصة أن كلا اللاعبين يبلغ من العمر 24 عامًا، فضلًا عن أنهما يعيشان حاليًّا فترة توهج فني وبدني كبيرة.

الثالث والرابع 180 مليون يورو

يأتي بعد هالاند وفينسيوس في المركز الثالث والرابع النجمان الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة الإسباني، والإنجليزي جود بيلينغهام نجم وسط ريال مدريد الإسباني أيضًا، والقيمة السوقية لكل منهما هي 180 مليون يورو، قابلة للزيادة أيضًا خلال الموسم المقبل، خاصة بالنسبة للصاعد لامين يامال الذي يملك مقومات فنية ومهارية عالية جدًّا، تمكنه من أن يكون مستقبلًا أغلى لاعب في العالم، بشرط ألا يظهر قريبًا من هو أكثر موهبة منه.

الخامس 160 مليون يورو

ينفرد بالمركز الخامس الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد حاليًّا، الذي تصل قيمته السوقية إلى 160 مليون يورو، وهو ما يعني أن سعر اللاعب هبط بشكل كبير، فقبل خمس سنوات، وتحديدًا في 2019 أي بعد إسهام اللاعب في فوز منتخب بلاده بكأس العالم في روسيا 2018، كان هو المتربع على قمة أغلى اللاعبين بقيمة 200 مليون يورو، وقد ظل محتفظًا بتلك القيمة موسمين متتاليين، وقت أن كان يلعب لناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

السادس 150 مليون يورو

يأتي في المركز السادس منفردًا أيضًا الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا نجم أرسنال الإنجليزي، وسعره الحالي 150 مليون يورو، وعلى الرغم من أنه لا يلعب في مركز الهجوم الصريح، بل في الوسط الأيمن المهاجم، فإنه استطاع أن يفرض نفسه واحدًا من أغلى اللاعبين على مستوى العالم، بفضل دوره الفني المميز في صناعة الأهداف وتسجيلها أيضًا.

السابع والثامن والتاسع 140 مليون يورو

يتساوى في المراكز السابع والثامن والتاسع ثلاثة لاعبين، اثنان منهم ألمانيان يلعبان لنادي باير ميونخ الألماني، هما فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، والثالث هو الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي، والثلاثة يتساوون في القيمة السوقية، وهي 140 مليون يورو.

العاشر 130 مليون يورو

وفي المركز العاشر، يتساوى ثلاثة لاعبين أيضًا، وسعر كل منهم 130 مليون يورو، وهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، والإنجليزي كول بالمر نجم تشيلسي، والأوروغوياني فالفيردي نجم ريال ريال مدريد. ووفقًا لأداء كل منهم في الفترة الأخيرة، فإن الأرقام تشير إلى أن سعر الإنجليزي بالمر قد يرتفع خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا إذا حافظ على مستواه الفني الذي ظهر عليه مع تشيلسي هذا الموسم، فضلًا عن حصيلة أهدافه التي وصلت إلى 13 هدفًا في مسابقة الدوري الإنجليزي فقط.