سوق الانتقالات الشتوية.. الأندية الأكثر بيعا للاعبين في 25 سنة والأول مفاجأة

رغم انقضاء قرابة نصف الشهر، منذ فتح باب انتقالات يناير/كانون الثاني للاعبي كرة القدم، فإن حركة الانتقالات لا تزال بطيئة للغاية، فحتى اليوم لم تُبرَم أي صفقة كبيرة يمكن أن يشار إليها، وإن كانت التكهنات تشير إلى احتمال عقد بعض الصفقات الكبيرة خلال الأيام المقبلة، إذ يُنتظر أن يغادر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ناديه مانشستر يونايتد، كما يُتوقع أن ينضم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي الإيطالي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المعروف أن فترات الانتقالات تمثل لدى الكثير من الأندية موسما مهمّا لجني الأرباح المالية الكبيرة، عن طريق بيع لاعبيها أو إعارتهم.

وسواء أكانت هذه الأندية غنية أم فقيرة، فهي تعتمد على بيع اللاعبين مصدر دخل أساسيا، وهو ما يعني أن سوق الانتقالات يمثل فرصة ثمينة لها لتعزيز دخولها المالية.

وفي هذا الصدد، قدَّم موقع (ترانسفير ماركت)، وهو الموقع الأشهر في العالم لمراقبة حركة انتقالات اللاعبين، إحصائية عن أكثر الأندية تحقيقا للأرباح من بيع اللاعبين في فترات الانتقالات الشتوية خلال السنوات الـ25 الأخيرة، من يناير عام 2000 إلى يناير 2025. وبدأ الموقع الإحصائية بسؤال: أي الأندية حققت أكبر قدر من المال من الانتقالات في يناير منذ عام 2000؟ وجاءت الإجابة مفاجئة.

فقد تصدَّر القائمة نادي بنفيكا البرتغالي، وهو من الأندية التي تحظى بسمعة طيبة في اكتشاف المواهب وبيعها، وحقق النادي خلال تلك الفترة 446 مليون يورو من صفقات بيع اللاعبين، أهمها صفقة بيع اللاعب الأرجنتيني إنزو فرنانديز، شتاء 2023، لنادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو.

يأتي في المرتبة الثانية تشيلسي الإنجليزي بإجمالي مبيعات 362 مليون يورو، ورغم أن تشيلسي عُرف بإنفاقه الكبير على عمليات شراء اللاعبين، فإنه يمتاز أيضا ببيعهم، وكان أبرز هؤلاء اللاعبين، البرازيلي أوسكار الذي بيع في يناير 2017 لنادي شنغهاي الصيني مقابل 60 مليون يورو، ثم الإسباني دييغو كوستا الذي بيع في يناير 2018 لنادي أتليتكو مدريد الإسباني بالمبلغ نفسه.

وفي المرتبة الثالثة يحل نادي ليفربول الإنجليزي برصيد 308 ملايين يورو، وكان المبلغ الأكبر منها قد حققه من بيع البرازيلي فيليب كوتينيو لنادي برشلونة الإسباني مقابل 135 مليون يورو في يناير 2018.

وكان المدهش في هذه الإحصائية أن نادي جنوة الإيطالي جاء في المرتبة الرابعة بقيمة 231 مليون يورو، ومثّلت صفقة بيع البولندي كريستوف بياتيك لنادي ميلان عام 2019 الجزء الأكبر من مبيعات النادي الإيطالي خلال ربع قرن، إذ بلغت قيمة الصفقة 35 مليون يورو.

وفي المرتبة الخامسة يأتي نادي بوروسيا دورتموند الألماني بمبيعات بلغت 228 مليون يورو.

واللافت أن ثلاثة أندية من أمريكا الجنوبية، هي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيان وساو باولو البرازيلي، ظهرت في المراكز العشرة الأولى من حيث مبيعات الانتقالات الشتوية، ولكن إذا أخِذ في الاعتبار كل من نوافذ الصيف والشتاء، فلن يوجد أي نادٍ من أمريكا الجنوبية في المراكز الخمسة والأربعين الأولى.

1- بنفيكا البرتغالي (446 مليون يورو)

2- تشيلسي الإنجليزي (362 مليون يورو)

3- ليفربول الإنجليزي (308 ملايين يورو)

4- جنوة الإيطالي (231 مليون يورو)

5- بوروسيا دورتموند الألماني (228 مليون يورو)

6- شاختار دونيتسك الأوكراني (218 مليون يورو)

7- ريفر بليت الأرجنتيني (214 مليون يورو)

8- فيورنتينا الهولندي (209 ملايين يورو)

9- ساو باولو البرازيلي (193 مليون يورو)

10- بوكا جونيورز الأرجنتيني (188 مليون يورو)