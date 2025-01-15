إشادة واسعة بتألق المصري عمر مرموش في البوندزليغا (فيديو)

حظي النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، بإشادة واسعة داخل ألمانيا وخارجها، وذلك بعد تألقه الكبير مع فريقه، في مباراة أمس الثلاثاء أمام ضيفه فرايبورغ، بالأسبوع الـ17 للدوري الألماني، وهي المباراة التي انتهت بفوز فرانكفورت 4 – 1.

مرموش نجح في قيادة الفريق لهذا الفوز العريض، بعدما أحرز هدفا من الأربعة، بخلاف المساهمة في الهدفين الثاني والرابع، للألمانيين روبن كوخ وننامدي كولينز، فيما كان الأخير وترتيبه الثالث بين الأهداف، من نصيب الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

النجم المصري واصل المنافسة على قمة الهدافين برصيد 15 هدفا، مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ صاحب الصدارة، كما رفع حصيلته من التمريرات الحاسمة إلى 10 تمريرات.

وقد تلقى مرموش (25 عاما) إشادة واسعة بهذا التألق، خصوصا من الصحافة الألمانية وموقع الدوري الألماني، وجميعهم أثنوا على الروح العالية التي يتمتع بها اللاعب، فضلا عن تحركاته الواعية، ومهاراته الكبيرة في الربط بين زملائه، والقدرة على إحراز الأهداف وصناعتها بالكفاءة نفسها.

يأتي هذا في الوقت الذي تتردد فيه أنباء قوية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.