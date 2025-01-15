تشلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع بورنموث 2–2 (فيديو)

واصل تشلسي نزيف النقاط، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله على أرضه ووسط جمهوره أمام بورنموث بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج، في الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدَّم البلوز بهدف مبكر عن طريق الإنجليزي كول بالمر في الدقيقة 13، وتعادل الهولندي جاستن كلويفرت لبورنموث من ضربة جزاء في الدقيقة 50، ثم نجح الغاني أنطوان سيمينيو في تعزيز هدف الضيوف في الدقيقة 68، لكن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، تمكن الإنجليزي رييس جاميس من إنقاذ تشلسي من الخسارة، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد تشلسي إلى 38 نقطة، وظل في المركز الرابع مؤقتًا، كما ارتفع رصيد بورنموث إلى 34 نقطة، وبقي في المركز السابع مؤقتًا.