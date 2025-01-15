تعادل مع نوتنغهام 1–1.. ليفربول يفشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي (فيديو)

للمباراة الثانية على التوالي فشل ليفربول في تحقيق الفوز، وتعادل مع مضيفه نوتنغهام فورست بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الليفر قد تعادل في المباراة السابقة بالأسبوع الـ20 على أرضه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق النيوزيلندي كريس وود في الدقيقة الثامنة، ونجح فريقه في الحفاظ على تقدمه قرابة الساعة الكاملة، إلى أن تمكن البرتغالي دييغو جوتا، من إدراك التعادل بالدقيقة السادسة والستين.

بهذه النتيجة عزز الليفر صدارته للقمة برصيد 47 نقطة، ولا تزال له مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15 أمام إيفرتون، فيما ارتقى نوتنغهام إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 41 نقطة.