مانشستر سيتي يفشل في تخطي برينتفورد ويتعادل معه 2–2 (فيديو)

بعد صحوة مؤقتة استمرت مباراتين فقط، عاود مانشستر سيتي نزيفه للنقاط، بعد أن فشل في الفوز على مضيفه بريتنفورد، وتعادل معه بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب غريفين بارك، في الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم السيتي بهدفين عن طريق الإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين 67 و78، ونجح أصحاب الأرض في العودة وإدراك التعادل، بإحراز هدفين متتاليين، الأول للكونغولي يوان ويسا في الدقيقة 82، والثاني للدنماركي كريستيان نورغارد في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 35 نقطة، وظل كما هو في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 28 نقطة، وتقدَّم إلى المركز العاشر مؤقتًا.