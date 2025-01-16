الفيفا يعلن بدء طرح تذاكر كأس العالم للأندية أمريكا 2025 للبيع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن بدء بيع تذاكر مباريات بطولة كأس للأندية في ثوبها الجديد بمشاركة 32 ناديا لأول مرة، وهي البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

وأكد (الفيفا) أن أسعار التذاكر العامة لمباريات الملحق تبدأ من 50 دولارا أمريكيا (باستثناء الضرائب والرسوم) في الفئة 4، وتختلف الأسعار حسب المباراة، ويمكن للمشجعين إكمال مشترياتهم على الفور على أساس أسبقية الحضور.

وقال السويسري جيانو إنفاتينو رئيس “الفيفا”، إن كأس العالم للأندية الجديدة ستأخذ مجتمع كرة القدم العالمي إلى مستوى جديد في عام 2025.

وأضاف: لقد تزايدت الإثارة من الآن، نحن نعرف الفرق الـ32 المتنافسة أفضل الأندية في العالم من القارات الست جميعها، ونعرف الملاعب الـ12 في أنحاء الولايات المتحدة جميعها التي ستستضيف المباريات الـ63 التي تتألف منها البطولة.

وكان “الفيفا” قد أجرى في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرعة البطولة، وقد تم تقسيم الفرق المشاركة فيها إلى 8 مجموعات، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

بالميراس البرازيلي – الأهلي المصري – بورتو البرتغالي – إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية:

باريس سان جيرمان الفرنسي – أتلتيكو مدريد الإسباني – بوتافوغو البرازيلي – سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونيخ الألماني – أوكلاند سيتي النيوزيلندي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة:

تشيلسي الإنجليزي – فلامينغو البرازيلي – الترجي التونسي – ليون الفرنسي

المجموعة الخامسة:

ريفر بليت الأرجنتيني – أروارو دياموندز الياباني – مونتيري المكسيكي – إنتر ميلان الإيطالي

المجموعة السادسة:

فلومينينسي البرازيلي – صن دوانز الجنوب إفريقي – بوروسيا دورتموند الألماني – أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي – الوداد البيضاوي المغربي – العين الإماراتي – يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة:

ريال مدريد الإسباني – الهلال السعودي – باتشوكا المكسيكي – ريد بول سالزبورغ النمساوي