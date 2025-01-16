تقارير: مانشستر سيتي يرفع عرضه المالي لضم المصري عمر مرموش

تحت عنوان عمالقة إنجلترا يطاردون نجم فرانكفورت، أفرد موقع (ترانسفير ماركت) مساحة كبيرة للحديث عن العروض المغرية التي يقدمها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت لكرة القدم.

وأكد التقرير أن مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب البريميرليغ، يسعى وبقوة من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه وفي الوقت نفسه شكك في قدرة النادي الإنجليزي على التعاقد مع النجم المصري، ما لم يتمكن ناديه الألماني من إيجاد البديل المناسب الذي يعوض به غياب مرموش، خاصة وأن مرموش أصبح الآن هو اللاعب الأهم بالفريق، من حيث حصيلة أهدافه التي أحرزها في الدوري إلى الآن التي بلغت 15 هدفا، ومن حيث صناعتها أيضا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كان مانشستر سيتي يأمل في البداية في التعاقد مع مرموش مقابل 47 مليون يورو فقط، لكن وبعد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة، وتمسك ناديه به، فقد رفع السيتي عرضه المالي إلى 71 مليون يورو، في محاولة لإرضاء مطالب فرانكفورت.

وقال الرئيس التنفيذي لفرانكفورت ماركوس كروش: “لقد قلت بالفعل إن هناك اهتماما من أحد الأندية، ولا يوجد المزيد لأقوله في الوقت الحالي.. لا يوجد موقف آخر. سنرى ما يحمله المستقبل في الأيام القليلة المقبلة. وطالما أنه لاعب في آينتراخت فرانكفورت ويستمر في الأداء، فسوف يلعب”.

مسيرة مرموش نحو التألق

وانتقل مرموش إلى كرة القدم الألمانية في عام 2017، عندما انضم إلى أكاديمية شباب فولفسبورغ قادما من نادي وادي دجلة المصري، وقد أمضى في الأكاديمية الألمانية 5 سنوات، يكافح من أجل الحصول على فرصة للعب في مكان أفضل من الأكاديمية، وبالفعل انتقل على سبيل الإعارة إلى سانت باولي في 2021، وبعد شهرين فقط انتقل إلى شتوتغارت معارا أيضا، لكنه لم يلفت النظر إليه، الأمر الذي جعل الأكاديمية تقرر لاحقا الاستغناء عنه بالمجان، لينتقل حينها إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت في يوليو/تموز 2023، ومن هناك كانت الانطلاقة.

ومنذ انضمامه لفرانكفورت، شارك مرموش بصفته لاعبًا أساسًا في 67 مباراة، شملت المسابقات جميعها التي شارك فيها النادي، منها 5 مباريات جناحًا أيسر، وعشر في مركز الـ10، و52 مباراة رأس حربة.

ولم يكن من المستغرب أن يحقق اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قدرا كبيرا من النجاح وهو مهاجم تقليدي، حيث سجل 30 هدفا وأهدى زملاءه 15 تمريرة حاسمة، بينما في فولفسبورغ، فقد ظهر مرموش مهاجمًا في 20 مباراة فقط من أصل 48 مباراة خاضها النادي، وكان من نتيجة ذلك أنه لم يتمكن سوى تسجيل 6 أهداف فقط، وتمريرة حاسمة واحدة في المسابقات جميعها.

وعلى هذا النحو، فإن مرموش إذا انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الشهر، فمن المؤكد أنه سيلعب دورا أكثر مركزية في فريق بيب غوارديولا.

مركز مرموش المتوقع في تشكيلة غوارديولا

ولا يُعرف المركز الذي يمكن أن يلعب به مرموش في تشكيلة غوارديولا في حال الانتقال للسيتي، فبدلا من اللعب جناحًا أيسر كما اقترح البعض، فمن المرجح أن يكون مركزه الأكثر فائدة للفريق هو الوسط المهاجم الوسط، أي كمهاجم ثانٍ بجوار إيرلينغ هالاند في منطقة الجزاء، ومن ثم يتوقع أن يؤدي الدور الذي كان يجب أن يؤديه المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي انتقل في الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وإذا كان مرموش قادرا على اللعب في هذا الدور بالجودة نفسها التي يؤدي بها في الدوري الألماني، مع توفير غطاء كاف لهالاند باعتباره المهاجم الذي يلعب في مركز الـ9، فقد يكون هو بالضبط ما يحتاجه فريق غوارديولا، لتصحيح مسار الفريق في الدوري بعدما تعثر كثيرا هذا الموسم.