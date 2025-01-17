مانشستر يونايتد يستعيد طريق الانتصارات بالفوز على ساوثهامتون (فيديو)

أخيرا تذوق مانشستر يونايتد طعم الفوز من جديد، فبعد صيام عن الفوز استمر قرابة الشهر، وامتد لخمس مباريات، تمكن الخميس من تحقيق الفوز بالتغلب على ضيفه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف.

تقدم ساوثهامتون بهدف عن طريق النيران الصديقة أحرزه الأوروغوياني مانويل أوغارتي لاعب اليونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43، وظل الضيوف محافظين على تقدمهم، إلى أن نجح الإيفواري أماد ديالو في قلب الطاولة، وأحراز ثلاثة أهداف (هاتريك) متتالية، في الدقائق 82 و90 و91.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اليونايتد إلى 26 نقطة، تقدم بها من المركز الـ15 إلى المركز الـ12 بجدول الترتيب، فيما بقي ساوثهامتون كما هو في قاعد الجدول برصيد 6 نقاط فقط.