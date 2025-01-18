أرسنال يهدر فوزا متاحا ويتعادل مع أستون فيلا 2-2 (فيديو)

أهدر أرسنال فرصة سهلة للفوز في مباراته اليوم السبت أمام أستون فيلا، بعد فشله في الحفاظ على تقدمه بهدفين، ليتمكن الضيوف من التعويض وإدراك التعادل، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليفقد ثلاث نقاط كانت بين يديه، كانت ستزيد من فرصته في المنافسة على قمة الدوري مع ليفربول صاحب الصدارة.

افتتح البرازيلي غابرييل مارتينيلي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وأضاف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة الخامسة والخمسين.

بعده بخمس دقائق فقط، تمكن البلجيكي يوري تيليمانس من تضييق الفارق بإحرازه الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة الستين، وهو ما رفع من معنويات الضيوف الذين كثفوا ضغطهم وهجماتهم بغية التعادل، وبالفعل نجحوا في إدراكه في الدقيقة الثامنة والستين عن طريق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز.

وعبثا حاول أرسنال العودة إلى التقدم، إلا أن يقظة دفاع أستون فيلا وتألق حارس مرماه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 44 نقطة، وظل محتفظا بالمركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة الذي له مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس عشر أمام إيفرتون.

كما رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز السابع مؤقتا، انتظارا لنتيجة مباراة مانشستر سيتي مع مضيفه إبسويتش تاون التي تقام يوم الأحد في الجولة نفسها.