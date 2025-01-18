الأهلي يفشل في صدارة مجموعته بالخسارة أمام أورلاندو بايرتس 2-1 (فيديو)

أنهى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم، متصدرا المجموعة الثالثة، بعد فوزه على مضيفه الأهلي المصري (حامل اللقب) بهدفين لهدف، في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات، وهي نتيجة لا تؤثر إلا في الترتيب النهائي للمجموعة، بعدما ضمن الفريقان التأهل إلى الدور التالي (ربع النهائي) من الجولة السابقة.

تقدَّم أورلاندو بهدف ريليبوهيلي موفوكينغ في الدقيقة الثالثة والخمسين، وتعادل الأهلي بهدف حسين الشحات في الدقيقة التاسعة والستين، قبل أن يحرز الضيوف هدفهم الثاني والأخير في الدقيقة الثالثة والثمانين، عن طريق تشيغوفاتسو ماباسا .

بهذه النتيجة احتفظ أورلاندو بايرتس بصدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، وهو ما يجنبه في الدور ربع النهائي ملاقاة الفرق القوية التي تصدرت في دور المجموعات، بينما حل البطل المصري ثانيا برصيد عشر نقاط، إذ تقضي قواعد قرعة الدور القادم أن تواجه فِرق المركز الأول الفِرق أصحاب المركز الثاني.

وعقب المباراة علّق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة بقوله إن فريقه يعاني إصابات كثيرة، مشيرا إلى أن وضع الفريق الآن صعب، لكنه استطرد قائلا “التأهل في المركز الثاني لا يعني بالضرورة أننا غير قادرين على الفوز بالبطولة للموسم الثاني على التوالي”.