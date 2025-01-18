باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على لانس ويفوز عليه 2–1 (فيديو)

ابتعد باريس سان جيرمان (حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة) بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه لانس إلى فوز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بوليرت ديليليس بمدينة لانس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البطولة.

تقدَّم لانس في الشوط الأول بهدف الأنغولي مبالا نزولا في الدقيقة السادسة والثلاثين، وأدرك الفريق الباريسي التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يضيف الفرنسي برادلي باركولا هدف التعزيز والفوز في الدقيقة السادسة والثمانين.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 46 نقطة، وواصل صدارته للقمة، محافظا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

أما لانس الذي تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم، فقد تجمد رصيد عند 27 نقطة، وظل في المركز السابع.