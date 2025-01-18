بايرن ميونيخ يواصل الزحف نحو استعادة لقبه المفضل (فيديو)

واصل بايرن ميونخ صدارته لقمة الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

تقدم البايرن بهدف مبكر بالدقيقة العشرين، عن طريق لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا، ولم تمض سوى أربع دقائق فقط، حتى نجح المغربي محمد عمورة في معادلة الكفة، بإحراز هدف التعادل لفولفسبورغ، لكن وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن الفرنسي ميكايل أوليس، من إعادة التفوق للبايرن مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني، بعده عاد ليون غوريتسكا لهز الشباك مرة ثانية، بإحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن، ليتسع الفارق إلى هدفين لأول مرة.

لكن ورغم اتساع الفارق، إلا أن لاعبي فولفسبورغ لم يستسلموا، وظلوا وراحوا يكثفون من هجومهم على أمل معادلة الكفة مرة ثانية، وبالفعل نجح الجزائري محمد عمورة مجددا في إضافة هدف ثان له ولفريقه بالدقيقة الثامنة والثمانين، وهو ما أعطى الأمل للفريق لتحقيق التعادل، إلا أن الوقت لم يسفعه، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري 3-2.

بهذه النتيجة واصل البايرن زحفه نحو استعادة لقبه المفضل، حيث عزز صدارته للقمة، برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 27 نقطة، ليظل كما هو في المركز السابع.