بايرن ميونيخ يواصل الزحف نحو استعادة لقبه المفضل (فيديو)

واصل بايرن ميونيخ صدارته لقمة الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

تقدَّم البايرن بهدف مبكر في الدقيقة العشرين، سجله لاعب الوسط الألماني ليون غوريتسكا، ولم تمض سوى أربع دقائق فقط، حتى نجح المغربي محمد عمورة في معادلة الكفة بإحراز هدف التعادل لفولفسبورغ. وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين، تمكن الفرنسي ميكايل أوليس من إعادة التفوق للبايرن مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني، بعده عاد ليون غوريتسكا لهز الشباك مرة ثانية، بإحراز هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن، ليتسع الفارق إلى هدفين لأول مرة.

ورغم اتساع الفارق فإن لاعبي فولفسبورغ لم يستسلموا، وظلوا يكثفون هجومهم على أمل معادلة الكفة مرة ثانية، وبالفعل نجح الجزائري محمد عمورة مجددا في إضافة هدف ثان له ولفريقه في الدقيقة الثامنة والثمانين، وهو ما أعطى الأمل للفريق لتحقيق التعادل، إلا أن الوقت لم يسعفه، وانتهت المباراة بفوز الفريق البافاري 3-2.

بهذه النتيجة واصل البايرن زحفه نحو استعادة لقبه المفضل، إذ عزز صدارته للقمة برصيد 45 نقطة، في حين تجمد رصيد فولفسبورغ عند 27 نقطة، وظل كما هو في المركز السابع.