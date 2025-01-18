بورنموث يوقف قطار انتصارات نيوكاسل ويهزمه 4-1 (فيديو)

أحرز الهولندي جاستن كلويفرت مهاجم بورنموث ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى نيوكاسل يونايتد، قاد بها فريقه إلى فوز كبير وغالٍ 4-1، في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح كلويفرت ثلاثيته بهدف مبكر في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة الرابعة والأربعين أضاف الثاني، ثم سجل الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، واختتم المجري ميلوس كيركيز الرباعية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بينما أحرز نيوكاسل يونايتد هدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين.

بهذه النتيجة حافظ بورنموث على سجله الخالي من الهزائم المستمر عشر مباريات، شهدت فوزه في خمس، والتعادل في مثلها.

كما أوقف بورنموث بهذا الفوز سلسلة انتصارات نيوكاسل، التي ظلت مستمرة لست مباريات متصلة، مكنت الفريق من حصد 18 نقطة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بورنموث إلى 37 نقطة، يحتل بها المركز السادس مؤقتا انتظارا لاستكمال بقية مباريات الجولة.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 38 نقطة، يحتل بها المركز الرابع مؤقتا، انتظارا لمعرفة نتيجة مباراتَي مانشستر سيتي مع إبسويتش تاون غدا، وتشيلسي مع ولفرهامتون بعد غد الاثنين في ختام مباريات الجولة.