جماهير فرانكفورت تودّع مرموش والسيتي يستعد لإعلان الصفقة (فيديو)

حرصت جماهير نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على تحية اللاعب المصري عمر مرموش لما قدَّمه من أداء مع الفريق، قبل انتقاله الرسمي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ففي أعقاب مباراة الفريق الأخيرة التي جمعت بين آينتراخت فرانكفورت وضيفه بوروسيا دورتموند، والتي أقيمت أمس الجمعة في الأسبوع الـ18 للدوري الألماني، وانتهت بفوز فرانكفورت بهدفين نظيفين، حرصت جماهير فرانكفورت على الاحتفال باللاعب المصري وتوديعه قبل إتمام إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وكان الألماني دينو توبمولير، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، قد حرص على استبعاد مرموش من مباريات الفريق بدءًا من مباراة أمس أمام بوروسيا دورتموند، لحين انتهاء المفاوضات المتعلقة بانتقاله إلى مانشستر سيتي، حتى لا يؤثر ذلك على تركيزه في الملعب.

وتشير الأنباء المتعلقة بالصفقة المنتظرة إلى أنها تمّت بالفعل، ولم يبق سوى الإعلان الرسمي من جانب ناديه الألماني، وناديه الإنجليزي الجديد، ثم تقديمه رسميًّا إلى جماهير السيتي ووسائل الإعلام، مرتديًا القميص السماوي الذي يرتديه لاعبو الفريق. كما تشير التكهنات إلى أن إعلان السيتي صفقته الجديدة لن يتم قبل انتهاء الفريق من مباراته المقبلة، التي يخوضها غدًا الأحد أمام إبسويتش تاون في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.