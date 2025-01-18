نونيز يقود ليفربول إلى طريق الانتصارات بالفوز على برينتفورد (فيديو)

بهدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تمكن الأوروغوياني داروين نونيز من قيادة فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب غريفين بارك بالعاصمة لندن، في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدفان بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+91) والثاني بعده بدقيقتين (+93).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 50 نقطة، عزز بها موقعه في الصدارة، ولا تزال له مباراة مؤجلة مع إيفرتون من الأسبوع الخامس عشر، أما برينتفورد فقد توقف رصيده عند 28 نقطة، وظل في المركز الحادي عشر مؤقتا، انتظارا لنهاية مباريات الجولة.