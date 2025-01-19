إيفرتون ينتفض ويحقق أول فوز في ولاية مويز الثانية أمام توتنهام المتعثر (فيديو)
19/1/2025
قدم إيفرتون أداء مذهلا في الشوط الأول ليفوز 3-2 على ضيفه توتنهام هوتسبير محققا انتصاره الأول مع مدربه ديفيد مويز في ولايته الثانية مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسعيا للعودة للانتصارات بعد فترة التعثر، انتفض إيفرتون مستغلا سوء مستوى منافسه، وتقدم بهدفين في غضون 30 دقيقة عن طريق دومينيك كالفيرت-لوين وإيليمان ندياي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
احتفاء بلاعب مصري رفض ارتداء شارة “المثليين” في الدوري الإنجليزي
ناصر الخليفي يرد على أنباء تعاقد محمد صلاح مع باريس سان جيرمان
قائمة لم تخلُ من المفاجآت.. الفيفا يعلن المرشحين لجوائز “الأفضل” 2024
وزادت الأمور سوءا بالنسبة لتوتنهام في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما سجل المدافع الواعد أرتشي غراي هدفا في مرماه ليتقدم إيفرتون 3-0 في الشوط الول
وتسبب هدفا ديان كولوسيفسكي وريتشارليسون قرب النهاية في زيادة قلق جماهير إيفرتون، لكن صاحب الأرض صمد ليحقق فوزا مهما ويتقدم للمركز 16 متقدما بأربع نقاط عن مراكز الهبوط ومتأخرا بفارق أربع نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز 15.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات