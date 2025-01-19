برشلونة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع خيتافي 1-1 (فيديو)

واصل برشلونة نزيف النقاط في الدوري الإسباني، وفشل للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز، بعد تعادله مساء السبت مع مضيفه خيتافي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز بمدينة خيتافي الإسبانية، ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الإسباني.

تقدَّم برشلونة بهدف مبكر أحرزه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة التاسعة، وتعادل الأوروغوياني ماورو أرامباري لخيتافي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة، وظل في المركز الثالث، بعيدا عن صراع القمة المحتدم بين الريال وأتلتيكو مدريد.

كما ارتفع رصيد خيتافي إلى 20 نقطة، وتقدَّم مركزا واحدا بجدول المسابقة، من المركز السابع عشر إلى السادس عشر.