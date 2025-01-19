ريال مدريد يقفز لصدارة الدوري الإسباني برباعية في شباك لاس بالماس (فيديو)

عاد فريق ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد الفوز على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة العشرين بالمسابقة، اليوم الأحد.

وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر للغاية سجله فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانية من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق المدريدي.

ورد الريال بأربعة أهداف سجلها الفرنسي كيليان مبابي “ثنائية” وإبراهيم دياز ورودريجو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57.

وأكمل لاس بالماس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيتو راميريز في الدقيقة 64.

وأفلت ريال مدريد حامل اللقب بهذا الفوز من فخ منافسه لاس بالماس الذي تعادل معه 1-1 في مباراة الدور الأول بالجولة الثالثة هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بالصدارة مستفيدا من تعثر منافسيه أتلتيكو مدريد (44 نقطة) بالخسارة أمام ليغانيس، وبرشلونة ثالث الترتيب (39 نقطة) بالتعادل مع خيتافي.

أما لاس بالماس فقد تلقى خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.