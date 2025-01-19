سيمبا يقتنص قمة المجموعة الأولى بثنائية في قسنطينة بالكونفيدرالية الإفريقية (فيديو)

حقق سيمبا فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على ضيفه شباب قسنطينة الجزائري ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان سيمبا وقسنطينة حسما تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة القارية منذ الجولة الماضية، لكن مباراتهما جرت من أجل تحديد متصدر ووصيف المجموعة.

ورفع سيمبا رصيده إلى 13 نقطة، ليختتم مشواره في المجموعة، متربعا على القمة، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة، فيما بقي أونزي برافوس في المركز الثالث بسبع نقاط، وظل الصفاقسي قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط.

بذلك، يلعب سيمبا في دور الثمانية مع أحد الفرق التي حصلت على الوصافة في المجموعات الثلاث الأخرى، وفقا للائحة المسابقة، فيما يلعب قسنطينة مع أحد متصدري تلك المجموعات.