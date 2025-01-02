مصر.. النيابة العامة تكشف نتائج التحقيقات في وفاة اللاعب أحمد رفعت

أعلنت النيابة العامة المصرية، نتائج التحقيقات، التي أجرتها طوال الفترة الماضية، بشأن واقعة وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر لكرة القدم، اللاعب أحمد رفعت.

وأفادت النيابة في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أنها استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين عن الرياضة في مصر، وكذلك الأطباء الذين كانوا يتابعون الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت قبل وفاته.

سكتة قلبية مفاجئة

وأضاف البيان “خلصت التحقيقات إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعب يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية، إذ أسفرت التحقيقات عن أن رفعت، توفي بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب، خلال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري”.

مخالفات إدارية

وأوضح أنه “قد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك”.

واستطرد “توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها”.

توصيات جديدة

من جانبها، ألزمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الأربعاء، الهيئات الرياضية باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وفاة الرياضيين أثناء المنافسات الرياضية في ضوء توصيات النيابة العامة بعد وفاة رفعت.

وتضمنت التوصيات إجراء فحوص دورية لللاعبين وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لإسعاف المصابين.

كما ألزمت الوزارة هذه الهيئات بإجراء “فحص طبي دوري شامل” للرياضيين والمنشآت الرياضية التي تستضيف أنشطة الاتحادات الرياضية “بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري نصف سنوي، أو سنوي بحد أقصى”.

وقد توفي اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت، الذي خاض تجربة احتراف قصيرة في نادي الوحدة الإماراتي، في شهر يوليو/تموز الماضي إثر توقف قلبه بعد 4 أشهر من إصابته بتوقف مماثل في مباراة مودرن سبورت ضد الاتحاد بالدوري.