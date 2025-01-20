صن داونز يتعادل مع الجيش الملكي المغربي ويكمل عقد المتأهلين لدور الثمانية بأبطال إفريقيا (فيديو)

أكمل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتعادل صن داونز 1-1 مع ضيفه الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز الرجاء البيضاوي المغربي 1-صفر على ضيفه مانيما أنيون من الكونغو الديمقراطية.

وبقي الجيش الملكي، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها عام 1985، منذ الجولة الماضية، على قمة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه وهو ماميلودي صن داونز، الفائز باللقب عام 2016.

في المقابل، احتل الرجاء، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، المركز الثالث بثماني نقاط، في حين قبع مانيما أنيون في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط، ليودعا المسابقة مبكرا.

وبادر صن داونز بالتسجيل عبر مهاجمه الناميبي المخضرم بيتر شالوليلي في الدقيقة 12، لكن يوسف الفحلي منح التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 83، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.