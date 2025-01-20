محمد صلاح ينعى المعلق الراحل ميمي الشربيني

حرص نجم الكرة المصري محمد صلاح، المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، على نعي المعلق الكروي الشهير ميمي الشربيني، الذي توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقال محمد صلاح في حسابه على منصة إكس “البقاء لله في وفاة المعلق الكبير الكابتن ميمي الشربيني. خالص العزاء لأسرته”.

كما تقدَّم مجلس إدارة النادي الأهلي بالعزاء لأسرة المعلق الراحل باعتباره أحد أبناء النادي.

وقال الأهلي عبر صفحته على فيسبوك “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمي الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق والمعلق الرياضي الشهير الذي وفاته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان”.