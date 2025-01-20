وفاة المعلق المصري نجم النادي الأهلي السابق ميمي الشربيني

توفي، اليوم الاثنين، المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وُلد ميمي الشربيني في 26 من يوليو 1937، وبدأ مشواره الكروي مع النادي المصري، حيث لفتت موهبته أنظار الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك. ورغم محاولات الزمالك لضمه، فإنه فضّل الانضمام إلى النادي الأهلي بسبب حبه للقلعة الحمراء، وذلك بمساعدة الكشاف التاريخي عبده البقال.

ولعب الشربيني في مركز الجناح الأيسر بجوار النجم محمود الجوهري، وسرعان ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوي لقب “النفاثة” بسبب سرعته الفائقة وقدراته الاستثنائية في صناعة الأهداف.

فى نهاية الستينيات وبعد اعتزال أغلب نجوم الفريق، استمر الشربيني مع الفريق الجديد الذي أُطلِق عليه “فريق التلامذة” ليطلق عليه المستكاوى لقبًا جديدًا هو “الألفة”. كما عاصر الشربيني أجيال الضظوي وصالح سليم ورفاقهما، وكان شاهدًا على بدايات الجيل الجديد الذي تألق في السبعينيات بقيادة حسن حمدي والخطيب وإكرامى وزملائهم.

لعب ميمي الشربيني بقميص الأهلي أكثر من 175 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا، وحقق مع القلعة الحمراء 4 بطولات دوري بمواسم “1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962″، وثلاث بطولات لكأس مصر في مواسم “1957-1958، 1960-1961، 1965-1966″، وكأس منطقة القاهرة “1957-1958″، وكأس الجمهورية المتحدة “1961”. كما فاز مع المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية 1959 بالقاهرة.

وبعد اعتزاله، اتجه الشربيني إلى التدريب، وتولى تدريب النصر الإماراتي (1971-1975)، ونادي المنصورة (1976) إذ قاد الجيل الذهبي للفريق، وغزل دمياط في الثمانينيات، وقطاع الناشئين في النادي الأهلي.

المرحلة الأهم غير لعب الكرة والتدريب في حياة ميمي الشربيني كانت عند اجتيازه اختبار الإذاعة في فبراير 1976، ليصبح أحد أبرز معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها

ومن أبرز تعليقات ميمي الشربيني:

– إكسترا مهارات، إكسترا حواس.

– يسحب البساط من تحت أقدام الجميع.

– العارضة تتزحزح سنتيمترات.

– مواليد منطقة الجزاء.

– تمريرة عابرة للقارات.

– عنقود مهارات حوالين رجلك يا ابني.

– صاحب الثلاث رئات.

– شوطة من حتة متقفلة بالشمع الأحمر.

– نص وزنه إرادة وتحدي.

– يرتدي قفاز الإجادة.

– يتقمص شخصية بابا نويل الكرة المصرية.

– ضربات المعاناة الترجيحية.

– المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.