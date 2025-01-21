تشلسي يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي بثلاثية أمام ولفرهامبتون (فيديو)

حقق تشلسي فوزًا هامًا على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، لينهي سلسلة من خمس مباريات دون انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز ويقفز إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.

وسجل أهداف تشيلسي كل من توسين أدارابيو (24) ومارك كوكوريا (60) ونوني مادويكي (65)، فيما أحرز مات دوهيرتي هدف وولفرهامبتون (45+5).

بهذا الفوز، استعاد تشلسي المركز الرابع على سلم الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ونيوكاسل، فيما بقي رصيد ولفرهامبتون 16 نقطة في المركز السابع عشر.