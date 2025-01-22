أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا مثيرًا على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
22/1/2025
اقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا قاتلا من ضيفه باير ليفركوزن الألماني (2-1) في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
افتتح نادي باير ليفركوزن التسجيل عن طريق بييرو هينكابي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.
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ولكن جاء الرد من جانب نادي أتلتيكو مدريد عن طريق إحراز هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق جوليان ألفاريز، وعاد مرة أخرى في الدقيقة 90 ليحطم آمال لاعبي باير ليفركوزن بتسجيله الهدف الثاني.
وبهذا الفوز الثمين يتواجد نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث من ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد نادي باير ليفركوزن في المركز السادس برصيد 13 نقطة.
المصدر : الجزيرة مباشر