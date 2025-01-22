برشلونة يعود بريمونتادا مثيرة وينتصر في اللحظات الأخيرة على بنفيكا (فيديو)

قلب فريق برشلونة الإسباني تأخره وخرج منتصراً أمام مضيفه بنفيكا (5- 4) في الجولة السابعة من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكلاة القدم، مساء الثلاثاء.

وسجل أهداف فريق برشلونة كل من رافينيا “هدفين”، ليفاندوفسكي “هدفين”، وإيريك جارسيا وذلك في الدقائق (13، 64، 78، 86، و96).

بينما سجل أهداف بنفيكا كل من فانجليليس بافليديس “ثلاثية” ورونالد أراوخو “هدف عكسي” في الدقائق (2، 22، 30، و68).

بهذا الفوز المثير، رفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز الـ18.