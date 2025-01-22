ليفربول يفوز على ليل بثنائية ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على حساب نظيره ليل بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة من دور الدوري لمسابقة دوري أبطال اوروبا.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 34 من تمريرة سحرية من كورتيس جونز وضعته منفردا بمرمى ليل ولم يجد صلاح صعوبة في إسكان الكرة الشباك من فوق حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وفي شوط المباراة الثاني تعرض لاعب ليل عيسى ماندي للطرد في الدقيقة 59 ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بـ 10 لاعبين.

ونجح جوناثان ديفيد في إدراك التعادل لصالح ليل في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وعزز هارفي إيليوت تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 67 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في قدم مدافع ليل وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 21 بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد الفوز في 7 مباريات، ليضمن الريدز التأهل رسميا لثمن نهائي دوري الأبطال، في حين تجمد رصيد ليل عند 13 نقطة في المركز الـ12.