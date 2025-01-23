آرسنال يقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا بالفوز على دينامو زغرب (فيديو)

انتصر فريق آرسنال الإنجليزي على نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نجح أرسنال في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية عبر ديكلان رايس من تسديدة قوية.

وخطف هافيرتز الأضواء برأسية قوية عند الدقيقة 65، وهو الهدف رقم 500 لأرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في المباراة رقم 265 بجميع المسابقات.

واختتم مارتن أوديغارد ثلاثية أرسنال في الدقيقة 90+1.

واحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 16 نقطة ليصبح على بعد خطوة صغيرة من التأهل المباشر للدور ثمن النهائي.

ويواجه أرسنال جيرونا في إسبانيا في الجولة الثامنة والأخيرة. وبقي دينامو زغرب برصيد 8 في المركز 26، وتضاءت آماله في بلوغ الملحق.