باريس سان جيرمان يحقق ريمونتادا مثيره بالفوز 4-2 على مانشستر سيتي (فيديو)

قلب باريس سان جيرمان الفرنسي الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بريمونتادا جديدة وهزمه بنتيجة (4 – 2) في الجولة السابعة وقبل الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه بهدفين سجلهما جاك غريليش وإرلينغ هالاند في الدقيقتين 50 و53، ورد باريس بأربعة أهداف سجلها عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وغونسالو راموس في الدقائق 56 و78 و93.

وبخلاف الرباعية ألغى الحكم وتقنية الفيديو هدفين لباريس سجلهما أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 45 و83.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليقفز للمركز 23 وينعش آماله في التأهل لدور الـ16، قبل أن يحل ضيفا على شتوتجارت الألماني في الجولة الأخيرة.

أما مانشستر سيتي بطل المسابقة في 2023 فقد تجمد رصيده عند 8 نقاط، وتراجع للمركز 25 ليكون مطالبا بالفوز عندما يستضيف كلوب بروج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، إذا أراد تفادي الخروج المبكر.