ثنائية رودريجو وفينيسيوس تقود ريال لفوز ساحق على سالزبورغ بدوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزا ساحقا 5-1 على ضيفه رد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء، بعدما سجل المهاجمان البرازيليان رودريجو وفينيسيوس جونيور هدفين لكل منها ووضع كيليان مبابي بصمته على المباراة بهدف.

وافتتح رودريجو التسجيل بطريقة مميزة بعد تمريرة عرضية من فينيسيوس في الدقيقة 23 قبل أن يضاعف تقدم فريقه بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ذكية بكعب القدم من جود بلينجهام في الدقيقة 34.

واستغل مبابي خطأ فادحا من حارس مرمى وقائد سالزبورج يانيس بلاسفيتش ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 48، فيما أحرز فينيسيوس هدفين بعد انطلاق رائع بالكرة في الدقيقتين 55 و77 ليوسع تقدم ريال مدريد، قبل أن يسجل مادس بيدستروب هدف الفريق الزائر الوحيد في الدقيقة 85.

ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز 16 في مرحلة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ورغم ضمان تأهله للدور التالي فإنه سيحتاج إلى الفوز بمباراته الأخيرة أمام بريست وأن تلعب النتائج الأخرى لصالحه لضمان إنهاء المرحلة ضمن الثمانية الأوائل وتجنب خوض جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب.

ويحتل سالزبورج المركز 34، وخرج بالفعل من المنافسة على التأهل لمرحلة خروج المغلوب، بعدما حقق ثلاث نقاط فقط من سبع مباريات.