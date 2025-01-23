رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضم الدولي المصري عمر مرموش (فيديو)

“يوم لن أنساه ما حييت”

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت لمدة 4 سنوات ونصف.

ونشر النادي صورة لمرموش بقميص سيتي على منصة إكس وكتب فوقها “مرحبًا في مانشستر سيتي”.

وقال مانشستر سيتي بموقعه الرسمي مع صورة للدولي المصري وهو يوقّع العقد “المهاجم المصري وقّع عقدًا لأربع سنوات ونصف ليبقى في ملعب الاتحاد حتى صيف 2029”.

ولم يكشف النادي الفائز بالدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة، قيمة التعاقد مع مرموش (25 عامًا) لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو (72.80 مليون دولار) وإضافات أخرى.

Encantados de anunciar el fichaje de @OmarMarmoush por el City ✍️🩵 pic.twitter.com/3PomLrLTYI — Manchester City (@ManCityES) January 23, 2025

وأصبح مرموش ثالث صفقة يبرمها مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني بعد وصول قلبيّ الدفاع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.

وسجّل مرموش 37 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة في 67 مباراة منذ انضمامه إلى فرانكفورت من فولفسبورغ الألماني في 2023.

عمر مرموش: يوم لن أنساه

من جانبه، قال مرموش “إنه يوم لن أنساه ما حييت”، مضيفًا “الانتقال إلى مانشستر سيتي أحد أكبر الفرق في العالم شعور لا يوصف. السعادة لا تسعني بهذه الخطوة وأسرتي تشعر بفخر كبير

بوجودي هنا”.

وتابع “لا أخفي أيضًا رغبتي في الفوز بألقاب. سيتي أنجح نادٍ في إنجلترا منذ سنوات طويلة ولذلك أدرك أنني أنضم إلى بيئة تشجّع على الفوز، أرغب في التعلم من الجهاز الفني وزملائي والقيام بدور محوري مع هذا الفريق الفائز”.

"Soy rápido, bueno con la pelota y peligroso" ⚡️ ¡Bienvenido al City, @OmarMarmoush! 🩵 pic.twitter.com/nrDBipRC55 — Manchester City (@ManCityES) January 23, 2025

“الفتى الذهبي”

ويأمل مرموش، الذي وصفه محمد صلاح نجم ليفربول بأنه “الفتى الذهبي”، في تحقيق مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي مثل زميله في منتخب مصر، ولو بطريقته الخاصة، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي.

مسيرة مرموش

بدأت مسيرة مرموش في صفوف الشباب بنادي وادي دجلة المصري، وهو نادٍ يقع مقره في القاهرة ويحظى بقاعدة جماهيرية متواضعة.

لكن سرعان ما شرع مرموش في رحلته الأوروبية، لينتقل إلى فولفسبورغ عام 2017 وبدأ مع فريق دون 23 عامًا قبل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الألماني في الفوز 4-1 على باير ليفركوزن في مايو/أيار 2020.

Nuestro Príncipe Egipcio 🇪🇬👑 pic.twitter.com/4IbWoZQDs4 — Manchester City (@ManCityES) January 23, 2025

وقضى مرموش فترات إعارة في سانت باولي وشتوتجارت قبل أن ينضم إلى فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2023، وسجّل 12 هدفًا في الدوري في موسمه الأول ليساعد فريقه الجديد على المشاركة في الدوري الأوروبي.