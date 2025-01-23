صفقة مرموش تتصدر قائمة أغلى 10 صفقات شتوية

نشر موقع (ترانسفير ماركت) المتخصص في مراقبة سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، تقريرا عن أغلى الصفقات التي تمت حتى الآن، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تستمر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

صفقة مرموش على القمة

تصدرت صفقة انتقال المهاجم المصري عمر مرموش (25 عاما) من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أغلى 10 صفقات تمت حتى الآن، بعد أن بلغ إجمالي الصفقة 75 مليون يورو، كانت عبارة عن 70 مليون يورو مثلت القيمة الفعلية للصفقة، والباقي متعلق بحقوق أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

صفقة باريس سان جيرمان بالمركز الثاني

في المركز الثاني جاءت صفقة المهاجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا (23 سنة)، الذي انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من نادي نابولي الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

صفقة السيتي الدفاعية

وفي المركز الثالث جاءت صفقة المدافع الأوزبكي عبد القدير خوسانوف (20 عاما)، الذي انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من نادي لانس الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

الرابع برازيلي

وفي المركز الرابع حل المدافع البرازيلي فيتور ريس (19 سنة) الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي أيضا، قادما من نادي بالميراس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 37 مليون يورو.

صفقة برازيلية أخرى

في المركز الخامس جاءت الصفقة التي عقدها نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي الذي تعاقد مع المهاجم البرازيلي لويس هنريكي (24 عاما) في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون يورو.

الهولندي دونيايل مالين السادس

وفي المركز السادس جاءت صفقة المهاجم الهولندي دونيايل مالين (26 سنة) الذي انضم لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني قادما من بوتافوغو البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

الصفقة السابعة إنجليزية

وفي المركز السابع جاءت صفقة لاعب الوسط الإنجليزي جيدون فيلوجين (26 سنة) الذي انضم لصفوف أستون فيلا الإنجليزي قادما من إبسويتش الإنجليزي أيضا، في صفقة بلغت قيمتها 23.7 مليون يورو.

صفقات بـ20 مليون يورو

في المراكز الثلاثة المتبقية، تساوى 3 لاعبين في القيمة المالية، حيث بلغت صفقة كل واحد منهم 20 مليون يورو، وضمت كلا من:

لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا (29 سنة)، الذي انضم لصفوف نادي رين الفرنسي، قادما من نادي النصر السعودي.

المدافع الإيفواري أيضا إيمانويل أغبادو (27 سنة) الذي انضم لنادي ولفرهامتون الإنجليزي قادما من استاد ريمس الفرنسي.

وأخيرا لاعب الوسط البرازيلي كلودينهو (27 سنة) الذي انضم لصفوف السد القطري قادما من نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي.