عمر مرموش.. أرقام مميزة للنجم المصري وراء انضمامه إلى مانشستر سيتي

رحّبت جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بانضمام النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف ناديها، قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وقد ساهمت الأرقام المميزة التي حققها مرموش في الترحيب به.

وفي تقرير مطوّل لموقع ترانسفير ماركت، أبرز الموقع الأرقام المميزة في مسيرة النجم المصري عمر مرموش، بعد انتقاله الرسمي إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، وهي الأرقام التي كانت سببًا في أن يحظى اللاعب بإعجاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وهو المدرب المعروف بحرصه الشديد في انتقاء أفضل المواهب الكروية للعب تحت قيادته.

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مرموش مع فرانكفورت

برز عمر مرموش بكونه أحد ألمع نجوم الدوري الألماني في النصف الأول من الموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت.

وساعد المهاجم المصري، الذي يحمل أيضًا جواز سفر كنديا، فريقه على الصعود إلى المركز الثالث في الجدول بعد 18 مباراة، برصيد 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني، خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين (16).

وبانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، انضم إلى قائمة الأرقام القياسية للاعبين الأعلى سعرا في مبيعات نادي فرانكفورت الألماني، أمثال راندال كولو مواني ولوكا يوفيتش وسيباستيان هالر، حيث بلغت صفقته 69 مليون يورو.

وكانت القيمة السوقية للنجم المصري قد ارتفعت بشكل كبير هذا الموسم، حيث قفزت من 22 مليون يورو إلى 60 مليون يورو على مدار هذا الموسم، بعد أن رسّخ نفسه ضمن أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا.

مرموش لن ينسى هذا اليوم

وأتم المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عامًا، انتقاله إلى ملعب الاتحاد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف؛ مما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف عام 2029.

وفي بيان لنادي مانشستر سيتي، قال مرموش “هذا يوم لن أنساه أبدًا، التوقيع مع مانشستر سيتي -أحد أفضل الفرق في العالم- هو شعور مذهل، مع بيب وطاقمه الفني ذي المستوى العالمي هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه للتحسن، كان ذلك مغريًا حقًّا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا”.

رقم قميص مرموش مع السيتي

وأصبح مرموش ثالث صفقة لمانشستر سيتي في نافذة يناير المزدحمة، بعد إكمال صفقتي المدافعين فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف، وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع السماوي.

مسيرة مرموش الدولية

المسيرة الدولية لعمر مرموش تضم 35 مباراة دولية، سجل فيها ستة أهداف، وصنع ثلاثة، وشمل المشوار الدولي المشاركة في 11 مباراة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، و10 مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، و8 مباريات ودية، وست مباريات في تصفيات كأس العالم.

وبدأ مرموش مسيرته في اللعب الدولي بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة 2017 التي أُقيمت في زامبيا، حيث لعب مباراتين، خرجت مصر بعدهما من البطولة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، شارك مرموش لأول مرة مع المنتخب المصري الأول، وسجل هدف الفوز الوحيد في مباراة انتهت بنتيجة 1–0 ضد ليبيا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، استُدعي مرموش ضمن قائمة منتخب مصر المكونة من 28 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021، وشارك في جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث، وفي جميع مباريات الأدوار الإقصائية وصولا إلى مباراة النهائي أمام السنغال التي انتهت بخسارة مصر بركلات الترجيح 4–2.