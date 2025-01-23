موسم الانتقالات الشتوية.. كايل ووكر يصل إلى إيطاليا لإجراء الكشف الطبي مع ميلان (فيديو)

من المقرر أن ينضم اللاعب الإنجليزي كايل ووكر قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وظهيره الأيمن، إلى ميلان الإيطالي في صفقة إعارة أولية، التي ستكون مجانية.

بعد ذلك، يمتلك النادي الإيطالي القرار في جعل الصفقة دائمة مقابل 5 ملايين يورو أم لا.

وكان ووكر دعامة أساسية في دفاع السيتي منذ عام 2017، وكانت سرعته وقدراته على التعافي مفتاحا للطريقة التي أنشأ بها المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفريق، لكن مستواه انخفض بشكل كبير وسط مشاكل خارج الملعب مؤخرًا وفقد مكانه الأساس.

ووكر فاز مع السيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، كما فاز بـ15 كأسًا رئيسًا بعد انضمامه من توتنهام في عام 2017، وأثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي الظهير الأيمن في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.