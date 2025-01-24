الدوري الأوروبي.. توتنهام يقتنص فوزا ثمينا بالتغلب على هوفنهايم (فيديو)

اقتنص توتنهام هوتسبير الإنجليزي 3 نقاط غالية، بتغلبه على مضيفه هوفنهايم الألماني، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب راين نيكار أرينا بمدينة سينسهايم الألمانية، في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليرفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ويصبح قريبا جدا من التأهل ضمن الثمانية الأوائل.

هدف مبكر جدا للسبيرز

تقدم السبيرز بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثالثة، عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون، إثر تمريرة رائعة من الإسباني بيدرو بورو قطع بها الملعب بطوله، ووضع بها ماديسون في مواجهة المرمى، وقد أحسن ماديسون التعامل معها، حيث عدل الكرة أمامه وسدد صاروخية في الشبكة.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين أضاف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني، عندما تلقى تمريرة من صاحب الهدف الأول (ماديسون) لم يحسن مدافع هوفنهايم التعامل معها، حيث ردت من قدمه إلى سون الذي سدد في اتجاه المرمى، فاصطدمت الكرة بجسم المدافع الألماني وخدعت الحارس وسكنت الشباك.

هوفنهايم يضيق الفارق

وفي الدقيقة الثامنة والستين نجح هوفنهايم في تضييق الفارق، عندما تمكن الألماني أنطون ستاخ في إحراز الهدف الأول لفريقه، فبعدما تلقى تمريرة عرضية من زميله التشيكي دافيد يوراسيك من داخل المنطقة، لم يجد ستاخ صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين يعود النجم الكوري سون للتسجيل وتوسيع فارق الأهداف مجددا، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني له، إثر تمريرة من اليافع مايكي مور صاحب الـ17 عاما.

وتصل الإثارة مداها عندما ينجح هوفنهايم في التسجيل وتضييق الفارق مرة أخرى، بعدما تمكن الفرنسي ديفيد موكوا من إحراز الهدف الثاني للفريق بالدقيقة الثامنة والثمانين، إثر تمريرة من الكرواتي المخضرم أندريه كراماريتش.

وكان يمكن للموقف أن يتعقد أمام السبيرز، لو أن هناك متسعا من الوقت أمام أصحاب الأرض، بيد أن الوقت لم يسعفهم، لتنتهي المباراة بفوز غال لتوتنهام 3 – 2.