الدوري الأوروبي.. روما يتلقى هزيمة مفاجئة أمام ألكمار الهولندي (فيديو)

تلقى روما الإيطالي هزيمة مفاجئة، وخسر على أرض مضيفه أيه زد آلكمار الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

أحرز الهدف الأيرلندي تروي باروت في الدقيقة 80، إثر تمريرة من النرويجي ديفيد مولر وولف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد آلكمار إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط، وتبقى له مباراة واحدة بالجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، وهي المباراة التي تقام على ملعب روما يوم الخميس المقبل.