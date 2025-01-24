الدوري الأوروبي.. فيرنانديز يقود اليونايتد للفوز على غلاسكو رينجرز (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا غاليا، بتغلبه على ضيفه غلاسكو رينجرز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، في الجولة السابعة، من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 52 عبر النيران الصديقة، عندما أخطأ الإنجليزي جاك بوتلاند حارس مرمى غلاسكو، في استخدام قبضة يده لتحويل كرة سددها الدنماركي كريستيان إريكسن من ركلة ركنية، فسكنت الكرة المرمى بدلا ابعادها عن المنطقة.

وتعادل لغلاسكو النيجيري سيريل ديسرس في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تمكن البرتغالي برونو فيرنانديز من إحراز هدف الإنقاذ والنصر لليونايتد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة، وتقدم للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد غلاسكو رينجرز عند 11 نقطة، وظل كما هو في المركز الثالث عشر.