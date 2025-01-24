موسم الانتقالات الشتوية.. أرسنال يبحث عن بديلين لخيسوس وساكا

أطلق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي، مجموعة من التصريحات قبل يوم من مباراة فريقه المهمة خارج الأرض أمام ولفرهامبتون، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ما هي إصابات ساكا وخيسوس؟

قال أرتيتا إنه يتطلع إلى تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بصفقتين على الأقل، لتعويض غياب اثنين من أهم الركائز الهجومية بالفريق، هما الإنجليزي بوكايو ساكا الذي يعاني إصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ شهر تقريبًا، ستبعده عن الملاعب حتى مارس/آذار المقبل، والبرازيلي غابرييل خيسوس الذي تعرَّض لإصابة قبل عشرة أيام بإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب حتى أخر أغسطس/آب.

أرسنال يحتاج إلى المساعدة

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قائلًا “فقدنا اثنين من اللاعبين المهمين للغاية. لا نسجل الأهداف وليس لدينا خيارات في الهجوم، هذا واضح. نبحث بنشاط عن اللاعب المناسب. ليس أي لاعب، نريد شخصًا يجعلنا أفضل، ويكون له تأثير في الفريق. نحتاج إلى بعض المساعدة لأن لدينا نقصًا (في التشكيل). الفريق يحاول التعامل مع هذه المشكلة ولكن علينا أن نفعل ما هو مناسب للنادي”.

تطلعات أرسنال

وأضاف أرتيتا ردًّا على سؤال بشأن حاجة أرسنال إلى بيع اللاعبين لإفساح المجال أمام تعاقدات جديدة “الأمر كله يتعلق بالتوازن، ويعتمد على هوية اللاعب. هل سيمنحنا اللاعب المساحة أو يحد من حركتنا في موقف معيَّن؟ القواعد معقدة للغاية. الأمر لا يتعلق فقط بالشراء والبيع، بل يتعلق أيضًا بالموارد التي تمتلكها”.

ويحتل أرسنال الآن المركز الثاني في جدول البريميرليغ، متأخرًا بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر ولديه مباراة إضافية. وكان الفريق قد فقد نقطتين ثمينتين بتعادله في الجولة السابقة على أرضه أمام أستون فيلا بهدفين لمثلهما.