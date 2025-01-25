أتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال ويهدر فرصة تصدُّر الدوري الإسباني (فيديو)

تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال 1-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مهدرًا بذلك فرصة تصدُّر ترتيب المسابقة ولو مؤقتًا.

وتقدَّم فياريال في الدقيقة 29 عن طريق جيرارد مورينو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك صامويل لينو التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 58.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي سيواجه بلد الوليد في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، رفع فياريال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.