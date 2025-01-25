أرسنال يتخطى ولفرهامبتون ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص أرسنال فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه ولفرهامبتون (1-0)، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الإيطالي ريكاردو كالافيوري الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 74.

ولعب أرسنال أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه الشاب مايلز لويس سكيلي في الدقيقة 43.

كما لعب ولفرهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70، لطرد لاعب وسطه البرازيلي جواو غوميز إثر حصوله على إنذارين.

ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.