بايرن ميونخ يحافظ على صدارة البوندسليغا بفوز صعب على فرايبورغ (فيديو)

استعاد بايرن ميونخ توازنه، بعد خسارته الأوروبية أمام فينورد الهولندي، بالتغلب 2-1 على مضيفه فرايبورغ، اليوم السبت، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني (البوندسليغا).

وسجل ثنائية البافاري، هاري كين وكيم مين جاي، في الدقيقتين 15 و54، بينما أحرز ماتياس جينتر هدف فرايبورغ في الدقيقة 68.

وعزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 27 نقطة في المركز التاسع.