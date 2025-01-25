ليفربول يكتسح إبسويتش تاون وصلاح يعزز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة، اليوم السبت.

أحرز رباعية ليفربول، دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وكودي جاكبو (هدفين) في الدقائق 11 و35 و44 و66، بينما أحرز جاكوب غريفز هدف إبسويتش الوحيد في الدقيقة 90.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفًا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة ليبتعد في الصدارة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز الـ18 بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي ورقم 13 هذا الموسم في بطولة الدوري.