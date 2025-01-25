مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشلسي في الظهور الأول لعمر مرموش (فيديو)

عدَّل مانشستر سيتي تأخره بهدف مبكر إلى انتصار (3-1) على ضيفه تشلسي، في أول ظهور للدولي المصري عمر مرموش مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مشاركته أساسيًّا عقب انتقاله قبل يومين.

وقدَّم مرموش عرضًا طيبًا، وألغى له الحكم هدفًا في الشوط الأول بسبب التسلل قبل أن يغيّره المدرب بيب غوارديولا في الدقيقة 73.

وعلى النقيض، ارتكب الوافد الجديد أيضًا المدافع عبد القادر خوسانوف خطأ فادحًا استغله نيكولاس جاكسون، لينجح في استخلاص الكرة ويمررها إلى زميله نوني مادويكي الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك في الدقيقة الثالثة ليضع تشلسي في المقدمة.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف جوشكو غفارديول في الدقيقة 42. وحسم أصحاب الأرض الفوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما إرلينغ هالاند وفيل فودين في الدقيقتين 68 و87.

وضرب مانشستر سيتي بهذا الفوز أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ تجاوز كبوة الخسارة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ليدخل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل بمعنويات مرتفعة.

كما قفز حامل لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس.

أما تشلسي فتراجع إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز السابع.