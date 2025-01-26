التعادل الإيجابي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع فريق وست هام يونايتد نقطة ثمينة بالتعادل خارج ملعبه أمام أستون فيلا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

ولم يحافظ أستون فيلا على تقدمه بهدف مبكر سجله جاكوب رامزي بعد مرور ثماني دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك. ففي الشوط الثاني، انتزع الفريق اللندني نقطة التعادل بهدف إيمرسون بالميري في الدقيقة 70.

وواصل أستون فيلا نزيف النقاط في الجولات الأخيرة ليتراجع للمركز الثامن برصيد 37 نقطة في المركز الثامن.

أما وست هام يونايتد فبقى في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة في المركز الثالث عشر.