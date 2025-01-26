بعد رحيل مرموش.. فرانكفورت يفقد تقدمه أمام هوفنهايم في الوقت القاتل (فيديو)

تعادل هوفنهايم مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يحافظ فرانكفورت على تقدمه بهدفي إيكيتيكي في الدقيقتين 26 و71.

وخطف هوفنهايم نقطة التعادل وسط جماهيره بهدفين أحرزهما جيفت أوربان وآدم هولتسيك في الدقيقتين 65 و95.

وكسر هذا التعادل سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لفرانكفورت ليبقى رصيده 37 نقطة في المركز الثالث.

ورحل الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف فرانكفورت قبل أيام، منضما إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما هوفنهايم، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.