ليستر سيتي يكسر سلسلة هزائمه بفوز مستحق على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كسر فريق ليستر سيتي سلسلة هزائمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز ثمين خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 23، اليوم الأحد.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدف المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 33، ورد ليستر بهدفين في الشوط الثاني سجلهما جيمي فاردي وبلال الخنوس في الدقيقتين 46 و.50

وكسر ليستر سيتي بهذا الفوز سلسلة من سبع هزائم متتالية، ليحقق فوزه الرابع في الدوري، والأول له منذ الفوز على وستهام يونايتد في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن منافسات الجولة 14.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

أما توتنهام، فقد تواصلت معاناته الشديدة بعدما حصد نقطة واحدة في آخر سبع جولات، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة بعد خسارة رابعة على التوالي في الدوري، ورقم 13 له في المسابقة هذا الموسم.