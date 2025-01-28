استبعاد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن قائمة مباراة إيندهوفن الهولندي في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا المقرر لها مساء غد الأربعاء، بعد ضمان تأهل ليفربول إلى دور الـ16.

واختار سلوت إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم محمد صلاح، خاصة بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 بشكل مباشر.

وجاءت القائمة:

إندو، نونيز، كييزا، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، كوني دوهرتي، مابايا، ماكونيل، جاروس، كيليهر، نالو، موريسون، دانس، نوريس، كوانساه، مورتون، برادلي، ديفيز، نيوني.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من الفوز في أول 7 مباريات، بينما يأتي بي إس في إيندهوفن في المركز الـ19 برصيد 11 نقطة.