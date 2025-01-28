الشرطة تحقق في تهديدات للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر

قالت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، يوم الأحد، إن الشرطة تحقق في التهديدات والإساءات بحق الحكم مايكل أوليفر بعد قراره إشهار البطاقة الحمراء لمايلز لويس سكلي لاعب أرسنال خلال الفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتعرَّض لويس سكلي للطرد بعدما عرقل مات دوهيرتي على حافة منطقة جزاء ولفرهامبتون، ما جعل مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا “يستشيط غضبا” من القرار الذي أيدته تقنية حكم الفيديو المساعد، وكان ذلك الطرد الرابع لأرسنال هذا الموسم.

وقالت رابطة الحكام “نشعر بالفزع من التهديدات والإساءات الموجهة إلى مايكل أوليفر بعد مباراة ولفرهامبتون وأرسنال. لا ينبغي أن يتعرض أي حكم لأي نوع من الإساءة، ناهيك عن الهجمات البغيضة التي استهدفت مايكل وعائلته خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وأضافت “الشرطة على علم (بالتهديدات)، وبدأت عددا من التحقيقات. ندعم مايكل وجميع المتضررين، ونحن مصممون على مكافحة هذا السلوك غير المقبول”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان “تقنية حكم الفيديو المساعد فحصت وأكدت قرار طرد اللاعب، ورأت أن تدخُّل لويس سكلي خطأ خطير”. وسيتعرض المدافع للإيقاف ثلاث مباريات. لكن محللين رياضيين فوجئوا بقرار الحكم أوليفر، وقال الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز مايك دين إن التدخل كان يستدعي بطاقة صفراء فقط.